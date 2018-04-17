Сотрудники СБУ при получении 200 тыс. грн взятки задержали заместителя начальника отдела Государственной исполнительной службы одного из районов Волынской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает .

“Правоохранители установили, что чиновник требовал от руководителя местного фермерского предприятия двести тысяч гривен за закрытие исполнительного производства относительно невыполнения кредитных обязательств. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Напомним, СБУ задержала должностное Укртрансбезпекы за вымогательство от предпринимателя 38 тыс. долл за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это “дефицитом” соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от ста до пятисот долларов США при официальной стоимости бланка в сорок девять гривен.

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