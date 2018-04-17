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"Новая газета": "Российского Илона Маска" изнасиловали и убили в СИЗО
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17.04.2018 01:26
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"Новая газета" выяснила подробности гибели в изоляторе фигуранта
дела о хищениях в минобороны РФ, предпринимателя из
Санкт-Петербурга Валерия Пшеничного. На "Адмиралтейских верфях"
конструировали трехмерную модель подводной лодки для постпродажного
обслуживания Фото: admship.ru Они однозначно исключили версию о
суициде Пшеничного, которого 5 февраля обнаружили мертвым в камере
предварительного заключения.Судебные медики установили, что перед
смертью Пшеничного насиловали. Анализ показал, что не сами
сотрудники СИЗО, а вероятнее только, кого-то "запустили со
стороны", отмечает "Новая газета""Метки от электротравмы,
нанесенной шнуром от кипятильника, обнаружены во рту. На
теле – резаные и колотые раны. Сломан позвоночник. Проще
говоря, его пытали. Причиной смерти эксперты называют тупую травму
шеи и асфиксию. Версия такова: Пшеничного задушили 40-сантиметровым
шнурком от его же капюшона", – пишет российское издание.Перед
гибелью он успел передать жене записки, в которых сказано: "Никому
ничего не плати".Пшеничного коллеги называли "российским Илоном
Маском" за изобретения в области судостроения и
судоремонта."Адмиралтейские верфи" реализовывали один из его
проектов: компания Пшеничного "НовИТ ПРО" разрабатывала трехмерную
компьютерную модель подводной лодки "Варшавянка" для постпродажного
обслуживания."Пшеничный планировал запатентовать идею мобильных
центров ремонта. Но не успел: 16 января в компанию и к нему домой
пришли с обыском, его арестовали. Через три недели – убили. Вся
документация, в том числе необходимая для патента, была изъята и
приобщена к делу, сейчас она у следователей... Чего от
Пшеничного добивались? Возможно, вымогали деньги. Может быть –
показаний, но непонятно, против кого. Пшеничный при всем желании не
мог кого-то сдать, потому что был уверен в чистоте контракта. И по
этот день в деле о хищениях новых обвиняемых не появилось", –
подытожили в статье.
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