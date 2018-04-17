"Новая газета" выяснила подробности гибели в изоляторе фигуранта дела о хищениях в минобороны РФ, предпринимателя из Санкт-Петербурга Валерия Пшеничного. На "Адмиралтейских верфях" конструировали трехмерную модель подводной лодки для постпродажного обслуживания Фото: admship.ru Они однозначно исключили версию о суициде Пшеничного, которого 5 февраля обнаружили мертвым в камере предварительного заключения.Судебные медики установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Анализ показал, что не сами сотрудники СИЗО, а вероятнее только, кого-то "запустили со стороны", отмечает "Новая газета""Метки от электротравмы, нанесенной шнуром от кипятильника, обнаружены во рту. На теле – резаные и колотые раны. Сломан позвоночник. Проще говоря, его пытали. Причиной смерти эксперты называют тупую травму шеи и асфиксию. Версия такова: Пшеничного задушили 40-сантиметровым шнурком от его же капюшона", – пишет российское издание.Перед гибелью он успел передать жене записки, в которых сказано: "Никому ничего не плати".Пшеничного коллеги называли "российским Илоном Маском" за изобретения в области судостроения и судоремонта."Адмиралтейские верфи" реализовывали один из его проектов: компания Пшеничного "НовИТ ПРО" разрабатывала трехмерную компьютерную модель подводной лодки "Варшавянка" для постпродажного обслуживания."Пшеничный планировал запатентовать идею мобильных центров ремонта. Но не успел: 16 января в компанию и к нему домой пришли с обыском, его арестовали. Через три недели – убили. Вся документация, в том числе необходимая для патента, была изъята и приобщена к делу, сейчас она у следователей... Чего от Пшеничного добивались? Возможно, вымогали деньги. Может быть – показаний, но непонятно, против кого. Пшеничный при всем желании не мог кого-то сдать, потому что был уверен в чистоте контракта. И по этот день в деле о хищениях новых обвиняемых не появилось", – подытожили в статье. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пшеничного его хищениях для новая Теги: мир