Украинская Премьер-лига по итогам опроса экспертного совета определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 27 тура турнира, информирует со ссылкой на сайт чемпионата.

Результаты голосования продемонстрировали победу полузащитника “Динамо” Владимира Шепелева, который в матче с “Шахтером” забил единственный победный мяч.

Отмечено, что за него проголосовали все респонденты, кроме одного.

Экспертный совет сформировали Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Олег Венглинский, Виктор Грачев.

Напомним, что лучшим игроком УПЛ в марте тоже стал представитель “Динамо”.

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