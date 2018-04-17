Невыполненные обязательства перед несколькими тысячами вкладчиками упорно не хотят замечать основатели компании.

Вот еще недавно брокерская компания "PrivateFX" презентовалась вкладчикам как спасательный проект после падения громкой финансовой пирамиды "Forex Trend". Клиентам Прайвет предлагалось внесение средств в размере суммы, которая была потеряна в предыдущей пирамиде, с обещанием, что средства будут удвоены и через 12-15 месяцев станут доступными для полного вывода. Вроде, неплохая арифметика выходила. За каждый внесенный 1 доллар получаешь (должен получить) еще один доллар, который был потерян в Форекс Тренд. Должно было получиться полное восстановление депозитов. Но не тут то было,передает со ссылкой на .

Наверное, в априори не может быть создана абсолютно прозрачная честная форекс-компания. Брокеры лопаются буквально каждый год, клиенты остаются наедине, кибер-полиция почему-то упорно не видит состава преступления в работе таких пирамид по обману граждан и отказывается возбуждать уголовное дело в отношении акционеров компании PrivateFX. Клиенты, конечно, подавали заявления, но после изучения ими обращений, орган, который призван защищать закон и право, отвечает типичной отпиской, что: " обращение было рассмотрено, данные проверены, и по результатам проверки сообщаем Вам, что в связи с отсутствием состава преступления в возбуждении уголовного производства не найдено оснований".

Но что это, если не преступление, когда путем обмана и манипуляций на известности имени публичного бизнесмена Игоря Мазепы получаются средства от тысяч вкладчиков, которые уже и так пострадали в предыдущей финансовой пирамиде под оболочкой возможности спасти предыдущие депозиты? Люди поверили имени Игоря Мазепы, что он никого "не кинет" (как он это сказал в одном из своих многочисленных интервью). Средства тщательно собрались с доверчивых граждан, а когда наступил период "разморозки" вложенного, сразу прекращаются любые выплаты. В феврале 2018 вообще выключается сайт "спасательного" брокера privatefx.com и все причастные руководители и акционеры компании всячески отмахиваются от своего "творения", сообщая, что якобы "уже не акционеры", хотя документы об изменениях в составе акционеров отсутствуют.

Но и это ничего не изменило. Ведь на момент начала проблем с выплатами еще наверняка оставался главным акционером PrivateFX, следовательно несет полную ответственность за такие результаты. Все, что случилось после, не имеет никакого значения, ведь выплаты клиентам так и не возобновились.

Как сообщалось в многочисленных интервью СЕО компании PrivateFX Александром Быковым, главным акционером компании PrivateFX является Мазепа Игорь Александрович, генеральный директор инвестиционно-банковской компании "Concorde Capital", украинский инвестбанкир, который обещал, что "не кинет" клиентов, которые уже и так пострадали в предыдущей финансовой пирамиде Forex Trend. Но нет, когда вкладчики поставили заявки на вывод своих депозитов, тогда попытался избежать ответственности, выложив сухой пресс-релиз, что якобы он продал Прайвет компании PrimeBroker, с попыткой помочь избежать ответственности Игорю Мазепе, хотя клиенты в это совсем не поверили и считают, что наибольшую ответственность за компанию PrivateFX несет и будет нести собственно ее главный акционер, основатель и гарант выплат - хозяин и генеральный директор инвестиционно-банковской компании "Concorde Capital", Мазепа Игорь Александрович.

А что сам гарант Прайвет, Мазепа? Всячески пытается избежать принять ответственное решение о безусловной выплате компенсаций пострадавшим в финансовой пирамиде PrivateFX, основателем и гарантом которой выступал. Сайт Прайвет погас еще в феврале 2018 года, а Мазепа даже не желает включить его хотя бы на месяц для подсчета невыполненных обязательств перед клиентами, что говорит об отсутствия всякого желания рассчитаться с вкладчиками.

Конечно, кроме Игоря Мазепы между организаторов финансовой пирамиды PrivateFX над пирамидой Forex Trend присутствует еще ряд интересных действующих лиц, в частности: Павел Крымов, Дмитрий Льоушкин, Роман Караулов, Александр Быков, Владимир Лозовицкий, Сергей Дворжанский и другие персонажи. Среди них есть и организаторы и исполнители. Но, в отличие, от Игоря Мазепы все эти люди публично не подавались как акционеры компании, а Мазепа подавался и не раз. Поэтому, в первую очередь, должен быть больше заинтересован в выплате компенсаций для обманутых вкладчиков "спасательного" проекта "по замыслам", а по факту нового вида финансовой пирамиды - сверхпирамиды PrivateFX, которая была создана на руинах предыдущей. Это то же самое, если бы у пациентов, находящихся в реанимации, выманить последние средства (а некоторые и кредит взяли) средства, которые никогда никто на самом деле не планировал возвращать.

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