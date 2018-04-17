Сирийским военным удалось сбить девять ракет, отметила правительственная телестанция Al Ekhbariya. В Пентагоне заверили, что непричастны к атаке Фото: EPA (архив) * # * : * * * * * * * — سانا عاجل (@SanaAjel) 16 квітня 2018 р. * # * : * * * * * * * * * # * — سانا عاجل (@SanaAjel) 16 квітня 2018 р. По информации портала Al Masdar, удар нанесли военно-воздушные силы Израиля. Сирийская правительственная телестанция Al Ekhbariya отметила, что армии удалось сбить девять ракет.Представитель министерства обороны США Эрик Пахон сообщил ТАСС, что Вашингтон не имеет отношения к удару, и "никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет".7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте. По данным организации "Белые шлемы", в результате инцидента погибли 100 человек. Западные страны и их союзники обвинили в атаке режим президента Сирии Башара Асада.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник сообщали, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор, сбив восемь ракет. Власти страны заявили, что сорвали операцию ВВС Израиля.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, связанным с химоружием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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