Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин признал наличие российских танков на Донбассе.

Это произошло в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24», информирует еizvestia.com.

Отвечая на замечание так называемого американского журналиста Грэга Вайнера о том, что 300 танков РФ находятся на территории Украины, он сорвался и сказал:

«Если там и есть танки — то они противостоят другим танкам».

После этого последовало красноречивое молчание ведущего, который при любом удобном случае пытается оправдать российскую агрессию в Украине.

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