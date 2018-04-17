Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправляется с официальным визитом в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

Решение о предстоящей двусторонней встрече на высшем уровне Токио принял в спешке, в основном из-за резкого потепления отношений между КНДР и Республикой Корея и их договоренности провести первый за долгие годы межкорейский саммит, а также из-за возможного беспрецедентного шага Трампа, который первым из президентов США может пойти на переговоры с лидером КНДР. Япония опасается, что её интересы останутся за бортом этих переговоров. Это и побудило Абэ безотлагательно отправиться в Вашингтон.

В Токио опасаются, что на переговорах в Вашингтоне Трамп попытается вывести на передний план именно экономику и заставить Абэ согласиться на экономические преференции для США со стороны Японии.

Глава японского правительства проведет два непростых дня. Принимая во внимание сильное падение рейтинга поддержки его кабинета министров на фоне многочисленных скандалов, Абэ просто необходимо продемонстрировать конкретные результаты в деле защиты национальных интересов.

Напомним, по данным телеканала NHK Япония, Китай и Южная Корея перешли к заключительной стадии согласования деталей встречи, запланированной на 9 мая в Токио, с участием представителей руководства трех стран.

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