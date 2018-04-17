Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом "DAMN.", который вышел в 2017 году. Он стал первым не классическим или джазовым исполнителем, который получил Пулитцера, передает со ссылкой на Associated Press.

Как подчеркнул жюри, в произведениях Ламара, наполненных “глубоким лирическим содержанием”, отражена “сложность афроамериканской жизни”. Его также похвалили за первоклассные концерты и оригинальное смешение стилей — хип-хопа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских ритмов.

16 апреля Пулитцеровскую премию вручили в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США). На церемонии объявили 21 победителей. 14 премий вручили за работы в сфере “Журналистика”. Полный список победителей — на официальном сайте премии.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основана издателем “желтой прессы” Пулитцер.

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