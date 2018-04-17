15 апреля близко с. Заречное Жидачевского района Львовской области в реке нашли труп мужчины, который бесследно исчез еще 10 апреля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, -передает со ссылкой на .

"В Жидачевское отделения полиции 15 апреля поступило сообщение о том, что близко села Заречное местные жители обнаружили в реке утопленника. Полицейские установили его личность. Это 63-летний житель одного из сел Стрыйского района, который 10 апреля вышел из дома и пропал без вести. Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено на экспертное исследование ", - сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

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