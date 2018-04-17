46 за каждый половой акт требует от своего мужа оплатить 50-летняя неназванная британка.

Женщина приняла такое решение, когда увидела в телефоне мужа СМС-переписку с проституткой. Теперь требует, чтобы в будущем он платил за каждый половой акт столько, сколько и работницы секс-индустрии, передает со ссылкой на .

Пара поженилась в 1988. Внешне брак казался идеальным, рассказала женщина журналистам. В ноябре прошлого года увидела в телефоне мужа переписку с проституткой, а в кармане нашла так называемые попперсы - препараты для повышения сексуального удовлетворения. Жена позвонила конкурентке и пригрозила держаться от мужчины подальше. Номер удалила. Зимой снова нашла его в телефоне.

"Почему он встречался только с одной? Этот худшее предательство. Если бы он менял их, то я восприняла бы это легче. Меня пугает, что он может быть настолько двуликим. Страшно осознавать, что человек может иметь такую власть над тобой", - говорит женщина.

Она вынуждена была пройти текст на ВИЧ. Он оказался отрицательным.

"Муж пытался исправить ситуацию. Он говорит, что снова влюбился в меня", - рассказывает женщина.

Она решила не подавать на развод. Взамен требует, чтобы в будущем человек ей платил за секс столько же, сколько и проститутки.

Женщины больше жалеют о сексе на одну ночь, чем мужчины. К такому выводу пришла группа психологов из Норвежского университета вместе с психологом Дэвидом Бусом из Техасского университета. Согласно опросу (участие в котором приняли более 700 мужчин и женщин, которые имели секс на первом свидании), же 50% опрошенных женщин признались, что чувствовали раскаяние после случайного секса. Среди мужчин жалели об этом только лишь около 30%.

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