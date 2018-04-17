Киберпреступники, поддерживаемые правительством России, в рамках шпионской кампании атакуют государственные учрежденияи и ключевые объекты инфраструктуры, сообщили в Национальном центре кибербезопасности Великобритании, ФБР и Департаменте внутренней безопасности США. Российские хакеры заразили миллионы устройств Фото: pixabay.com По данным ведомств, целями атак являются государственные учреждения, компании и ключевые объекты инфраструктуры. Генеральный директор NCSC Сиаран Мартин в комментарии Reuters сообщил, что злоумышленники атаковали миллионы устройств.Заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра осудила такую активность."Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие для преодоления российской киберугрозы", – заявила она.Спецслужбы США попросили пострадавших от атак сообщать о любых вирусах, чтобы лучше изучить влияние киберкампании.До этого о причастности Кремля к хакерским атакам заявляли во Франции, Германии, Украине и ряде других стран. Президент РФ Владимир Путин опровергал обвинения, но говорил, что у киберпреступников могут быть патриотические мотивы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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