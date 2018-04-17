Председатель Верховной Рады против объединения "Блок Петра Порошенка" и "Народний фронт" на следующих парламентских выборах.

Об этом он сказал в интервью,передает со ссылкой на .

"Я не скрываю своей позиции: я против одной политической силы", - сказал он.

"Я это уже проходил. Видел и извне как это было: и "ЗаЄдУ", (которая пыталась объединить все, что возможно)... Понимаете, есть свои мировоззренческие ценностные ориентации - и пытаться все то свести к какой-то большой унифицированной административной машины было бы неправильно. Более того, это еще и неэффективно, и в Украине никогда не срабатывало", - пояснил спикер.

"Консолидация власти и создание единой партии - не то же самое", - отметил Парубий.

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