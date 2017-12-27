Освобожденный из заключения и помилованный прежний президент Перу Альберто Фухимори попросил прощения у населения своей страны за допущенные ошибки.

«Я знаю, что результаты моего правления были хорошо приняты одной стороной, но, с другой стороны, я признаю, что разочаровал других соотечественников. От только сердца прошу у них прощения», – заявил экс-глава государства во вторник, 26 декабря, в видеообращении, записанном на больничной койке.

Известие о том, что президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал Фухимори, объяснив это состоянием здоровья экс-президента, вызвало волну протестов в латиноамериканской стране. Более 5 тысяч человек вышли вечером 25 декабря на улицы Лимы, требуя отставки Кучински. Полиция применила слезоточивый газ и перекрыла улицы, чтобы воспрепятствовать шествию протестующих к больнице, где находится Фухимори.

В конце минувшей недели 79-летний Фухимори, страдающий неизлечимым заболеванием в продвинутой стадии, был переведен из тюрьмы в больницу. По сообщению врачей, у экс-президента низкое кровяное давление, представляющее риск для жизни.

Альберто Фухимори авторитарно правил Перу с 1990 по 2000 годы. За нарушения прав человека и коррупцию он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Из назначенного ему срока Фухимори отбыл в заключении 12 лет.

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