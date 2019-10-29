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В ОБСЕ заявили о подготовке большого обмена пленными на Донбассе
29.10.2019 22:14
Сайдик заявил, что на Донбссе готовится большой обмен пленными
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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