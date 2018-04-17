Столица Чехии приняла чемпионат Европы по самбо между юниоров и юношей на котором боролись 300 участников из 25 стран Старого света, передает со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Успешными соревнования стали для спортсменов национальной сборной Украины, по разным весовым категориям и различными разделами завоевали 30 наград, из них девять - высшего сорта.

Чемпионами Европы между юниорок и юниоров завоевали Екатерина Саблева (44 кг), Екатерина Москалева (72 кг) и Елизавета Горб (+80).

На высшую ступеньку турнирной пьедестала в столице Чехии между юношей и девушек поднялись Денис Раевский (60 кг), Роман Труш (65 кг), Назар Шадрин (75 кг), Алла Бегеба (48 кг), Ирина Логойда (75 кг) и Мария Меркулова (+75 кг).

Виталий Терентьев (48 кг) Алексей Моисеев (100 кг), Валерия Петрова (48 кг) Анастасия Безатосна (52), Анна Антикало (80 кг) и Весна Гочев получили титул "вице-чемпион Европы".

Как сообщал , три золотые награды - таким стал произведения украинских самбистов на взрослом Кубке Европы в Мадриде.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира