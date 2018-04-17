|
Новый президент украинской Премьер-лиги Гримм: Смотрел некоторые матчи УПЛ по телевидению, качество показа довольно хорошее
|
17.04.2018 02:44
|
Новоизбранный президент украинской футбольной Премьер-лиги
швейцарец Томас Гримм заявил о "почти стопроцентных шансах"
запустить единый телевизионный пул трянсляций матчей в 2019 году.
Гримм стал президентом УПЛ 6 апреля Скриншот: Каналы Футбол 1/
Футбол 2 / YouTube "Я изучал этот вопрос, и считаю, что у нас почти
стопроцентные шансы запустить единый пул с сезона 2019/20. Сейчас у
нас есть некоторое время, чтобы подумать и обсудить все возможные
решения для централизации ТВ-трансляций УПЛ", – отметил
Гримм.По его словам, необходимо подобрать модель для монетизации
футбольных показов."Надо искать оптимальные варианты, выгодные
всем. Например, в Швейцарии платное ТВ до сих пор не стало успешным
проектом в силу разных причин. Люди не смотрят постоянно все матчи,
выбирают один за другим, и на этом не построишь стабильный бизнес.
Я считаю, что сейчас не стоит делать показ УПЛ полностью на платном
ТВ, ко всему надо двигаться шаг за шагом", – уточнил
Гримм.Спортивный чиновник доволен уровнем трансляций в украинском
футболе."Конечно, я смотрел некоторые матчи УПЛ по телевидению, и
могу сказать, что качество показа довольно высокое – на
стадионах довольно камер. В основном, насколько мне известно, на
матчах можно насчитать 16–17 камер, а встреча "Шахтера" и "Динамо"
транслировалась через 27 камер. Это соответствует самым высоким
европейским стандартам", – подытожил
Гримм.Швейцарца избрали новым президентом УПЛ 6
апреля. Он был единственным претендентом на этот пост.В 2016
году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке
национальной сборной Украины к чемпионату Европы 2016 года. Также
он был президентом швейцарского клуба "Янг Бойз" и главой
футбольной лиги Швейцарии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира