Новоизбранный президент украинской футбольной Премьер-лиги швейцарец Томас Гримм заявил о "почти стопроцентных шансах" запустить единый телевизионный пул трянсляций матчей в 2019 году. Гримм стал президентом УПЛ 6 апреля Скриншот: Каналы Футбол 1/ Футбол 2 / YouTube "Я изучал этот вопрос, и считаю, что у нас почти стопроцентные шансы запустить единый пул с сезона 2019/20. Сейчас у нас есть некоторое время, чтобы подумать и обсудить все возможные решения для централизации ТВ-трансляций УПЛ", – отметил Гримм.По его словам, необходимо подобрать модель для монетизации футбольных показов."Надо искать оптимальные варианты, выгодные всем. Например, в Швейцарии платное ТВ до сих пор не стало успешным проектом в силу разных причин. Люди не смотрят постоянно все матчи, выбирают один за другим, и на этом не построишь стабильный бизнес. Я считаю, что сейчас не стоит делать показ УПЛ полностью на платном ТВ, ко всему надо двигаться шаг за шагом", – уточнил Гримм.Спортивный чиновник доволен уровнем трансляций в украинском футболе."Конечно, я смотрел некоторые матчи УПЛ по телевидению, и могу сказать, что качество показа довольно высокое – на стадионах довольно камер. В основном, насколько мне известно, на матчах можно насчитать 16–17 камер, а встреча "Шахтера" и "Динамо" транслировалась через 27 камер. Это соответствует самым высоким европейским стандартам", – подытожил Гримм.Швейцарца избрали новым президентом УПЛ 6 апреля. Он был единственным претендентом на этот пост.В 2016 году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке национальной сборной Украины к чемпионату Европы 2016 года. Также он был президентом швейцарского клуба "Янг Бойз" и главой футбольной лиги Швейцарии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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