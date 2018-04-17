|Финал Всемирной боксерской суперсерии перенесли из-за травмы Усика
|17.04.2018 02:57
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Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) получил повреждения локтя, сообщает со ссылкой на пресс-службу Всемирной суперсерии бокса (WBSS) и страницу спортсмена в Facebook.
“Дорогие друзья, здравствуйте. Хочу сказать, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки, и бой 11 мая не состоится. Команду Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт — так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, немного подождите. Мир любит сильных”, — сказал Усик.
Отметим, что Усика проверяла независимая медицинская комиссия.
Примечательно, что новая дата и место проведения боя станут известны в ближайшее время.
Добавим также, ранее Усик и русский Гассиев должны были встретиться 11 мая.
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