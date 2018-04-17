В матче 27-го тура чемпионата Украины "" в Харькове уступил "" (0:1), при этом рефери Константин Труханов принял несколько противоречивых решений.

В комитете арбитров так прокомментировали действия харьковчанина:

"На 5-й минуте игроку № 19 хозяев (Феррейра) за попытку забить гол рукой было правильно вынесено ЖК. В этом случае неспортивного поведения ЖК обязательна,передает со ссылкой на .

На 22-й минуте арбитр правильно продолжил игру, потому что со стороны игрока № 6 хозяев (Степаненко) против футболиста № 8 гостей (Шепелева) не было совершено ни одного нарушения. Игра продолжается моментом с голевой возможностью гостей.

На 58-й отсутствует ЖК игроку № 6 (Степаненко), который играет с вперед выставленной ступней, против футболиста № 29 гостей (Буяльского). Такой тип нарушений должен всегда караться обязательным ЖК.

На 90+3-й ЧК (2 ЖК) игроку № 7 хозяев (Тайсону), который уже имел предупреждение за нарушение совершено на 90+1 мин., который реагирует на действия футболиста № 90 гостей (футболист с таким номером не играл за "" в этом матче, бесспорно, имеется в виду Мбокани - у него 70-й номер), который, в свою очередь, также получает предупреждение за нарушение, которое заключается в неправильно выполненном подкате.

На 90+4-й агрессивное поведение со стороны игрока № 88 хозяев (Кайоде), который наносит ответный удар голову футболиста № 30 гостей (Шабанова). Ситуация отягощается еще и тем, что это происходит в момент остановки игры, к выполнению ШУ. К сожалению, арбитр не мог увидеть это, но если бы была применена система видеоповторов (VAR), то могло быть принято решение о вынесении ЧК (см. Случай с ЧК Бонуччи в матче Серии А Милан-Дженоа в этом сезоне).

В матче "" - "" единственный результативный удар нанес Владимир на 33-й минуте. По итогам тура этого исполнителя УПЛ признала лучшим.

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