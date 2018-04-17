Глава индийского обменника криптовалюты Coinsecure Мохит Калра
обвинил в похищении 438 биткоинов главу службы безопасноти Амитабха
Саксена. Руководство биржи пообещало компенсировать потери своим
клиентам Фото: EPA Глава компании Coinsecure Мохит Калра отметил,
что системы обменника не взламывались. В причастности к похищению
средств он обвинил главу службы безопасноти Амитабха Саксена. Калра
обратился с заявлением в полицию и просит не дать подозреваемому
сотруднику выехать за границу.Саксена подозрения отвергает,
утверждая, что биткоины похитили во время некой атаки на процесс
распределения криптовалюты Bitcoin Gold.Руководство биржи пообещало
в ближайшее время компенсировать потери своим клиентам.
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