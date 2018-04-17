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С индийской биржи криптовалюты похитили биткоинов на $3,6 млн
17.04.2018 03:16
Глава индийского обменника криптовалюты Coinsecure Мохит Калра обвинил в похищении 438 биткоинов главу службы безопасноти Амитабха Саксена. Руководство биржи пообещало компенсировать потери своим клиентам Фото: EPA Глава компании Coinsecure Мохит Калра отметил, что системы обменника не взламывались. В причастности к похищению средств он обвинил главу службы безопасноти Амитабха Саксена. Калра обратился с заявлением в полицию и просит не дать подозреваемому сотруднику выехать за границу.Саксена подозрения отвергает, утверждая, что биткоины похитили во время некой атаки на процесс распределения криптовалюты Bitcoin Gold.Руководство биржи пообещало в ближайшее время компенсировать потери своим клиентам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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