Ведущие Кэт Гарборн и Дженни Эйлс провели радиоэфир обнаженными. Проверяли, как внешний вид будет влиять на дискуссию в ходе программы.

Радиоведущие BBC Radio Sheffield разделись для эфира, посвященном телу и идентичности,передает со ссылкой на .

Дженни рассказала, что идея раздеться возникла в Кэт.

"Когда Кэт это придумала, я заставила ее это сделать. Я подумала, что это гениально и смело - быть голыми", - говорит Дженни.

"Это очень необычно и дискомфортно, но так мы все равны", - шутили Дженни Эйлс и Кэт Гарборн в эфире.

Благодаря такому эфира ведущие услышали много разных историй девушек. В основном, о проблемах через внешний вид и диеты.

"Женщины тратят очень много времени для изменения своего тела - чтобы похудеть или лучше загореть, иметь волнистые или прямые волосы", - отметила Кэт Гарборн.

Ей было трудно раздеться, но теперь она чувствует себя сильнее и счастливее.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира