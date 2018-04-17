По состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 366,9 тыс. безработных. Месяцем ранее таковых насчитывалось на 16,8 тыс. больше - 383,7 тыс. человек,передает со ссылкой на .

В марте текущего года было зафиксировано 93 тыс. вакансий. На одно место претендовали четыре человека, сообщили в Госстате.

Средний размер пособия на одного безработного в прошлом месяце составил 2 587 грн.

В целом с начала года количество безработных выросло. По состоянию на 1 января 2018 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 354,4 тыс. человек.

По результатам исследования Киевского международного института социологии, 31,6% украинцев хотят жить в более комфортных условиях. 9,4% - не могут себя профессионально реализовать в Украине. 45,2% готовы выехать за границу для того, чтобы получать больше денег.

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