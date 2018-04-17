В городе Вашковцы Черновицкой области на берегу реки обнаружили пакет с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.

"На берегу реки Теплица местные жители обнаружили пакет с трупом новорожденного ребенка с плацентой и пуповиной", - передает со ссылкой на .

По предварительным данным, ребенок пролежал в воде около двух суток. Также отмечается, что ребенок был доношенным, его рост - 51 сантиметр.

Ведется следствие, правоохранители устанавливают личность матери ребенка, тело отправили на экспертизу.

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