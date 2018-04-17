|На берегу реки нашли пакет с телом младенца
|17.04.2018 03:55
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В городе Вашковцы Черновицкой области на берегу реки обнаружили пакет с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.
"На берегу реки Теплица местные жители обнаружили пакет с трупом новорожденного ребенка с плацентой и пуповиной", - передает со ссылкой на .
По предварительным данным, ребенок пролежал в воде около двух суток. Также отмечается, что ребенок был доношенным, его рост - 51 сантиметр.
Ведется следствие, правоохранители устанавливают личность матери ребенка, тело отправили на экспертизу.
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