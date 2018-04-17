Газета The New York Times и журнал New Yorker получили приз в номинации "За служение обществу" за цикл статей о скандале вокруг сексуальных домогательств в Голливуде, связанных с продюсером Харви Вайнштейном. В этом году Пулитцеровская премия насчитывала 14 номинаций в сфере журналистики Фото: EPA Газеты The New York Times и The Washington Post победили в категории "За раскрытие национальной темы" благодаря серии материалов о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году и возможных связях Кремля и избирательного штаба главы Белого дома Дональда Трампа.The New York Times и журнал New Yorker получили приз в номинации "За служение обществу" за цикл статей о скандале вокруг сексуальных домогательств в Голливуде, связанных с продюсером Харви Вайнштейном.Агентство Reuters победило в номинации "Международный репортаж" за публикации о филиппинском президенте Родриго Дутерте и его борьбе с наркоторговлей.Альбом DAMN рэпера Кендрика Ламара отметили в категории "За выдающееся музыкальное произведение". Это первая в истории премии награда за неклассическую музыкальную работу. Лучшей художественной книгой года признали роман "Дешевле" писателя Эндрю Шона Грира.Пулитцеровская премия вручается c 1917 года. Размер премии составляет $15 тыс. В этом году победителей определили в 21-й номинации: 14-ти – в сфере журналистики и семи – в области искусств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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