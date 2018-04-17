Газета The New York Times и журнал New Yorker получили приз в
номинации "За служение обществу" за цикл статей о скандале вокруг
сексуальных домогательств в Голливуде, связанных с продюсером Харви
Вайнштейном. В этом году Пулитцеровская премия насчитывала 14
номинаций в сфере журналистики Фото: EPA Газеты The New York Times
и The Washington Post победили в категории "За раскрытие
национальной темы" благодаря серии материалов о вмешательстве РФ в
выборы в США в 2016 году и возможных связях Кремля и избирательного
штаба главы Белого дома Дональда Трампа.The New York Times и журнал
New Yorker получили приз в номинации "За служение обществу" за цикл
статей о скандале вокруг сексуальных домогательств в
Голливуде, связанных с продюсером Харви Вайнштейном.Агентство
Reuters победило в номинации "Международный репортаж" за публикации
о филиппинском президенте Родриго Дутерте и его борьбе с
наркоторговлей.Альбом DAMN рэпера Кендрика Ламара отметили в
категории "За выдающееся музыкальное произведение". Это первая в
истории премии награда за неклассическую музыкальную
работу. Лучшей художественной книгой года признали роман
"Дешевле" писателя Эндрю Шона Грира.Пулитцеровская премия вручается
c 1917 года. Размер премии составляет $15 тыс. В этом году
победителей определили в 21-й номинации: 14-ти – в сфере
журналистики и семи – в области искусств.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира