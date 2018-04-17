Украины намерено исключить возможность повторного открытия дела против предпринимателей. Об этом сегодня на встрече с Европейской бизнес ассоциацией заявил министр юстиции Павел ,передает со ссылкой на .

"Мы хотим ввести не двузначное формулирование понятий относительно закрытия дел, которые открыты правоохранительными органами. Мы пропишем, чтобы суд принимал окончательное решение... Условно говоря, если возбуждено повторное уголовное производство, то предприниматель может обратиться к следственному органу с заявлением о закрытии этого дела в связи с тем, что аналогичное производство уже было закрыто другим следственным органом", - заявил .

По его словам, если следственный орган в течение условных 10 дней не примет решения о закрытии дела, то у предпринимателя появится право обратиться в суд, который примет окончательное решение о закрытии уголовного дела, которое не подлежит обжалованию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минюсте хотят ввести имущественную ответственность правоохранителей за ущерб при обысках.

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