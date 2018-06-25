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Арьев заявил о "яростном сопротивлении" проведению дебатов об украинских политзаключенных в ПАСЕ
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25.06.2018 14:06
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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы единогласно поддержало
заявку на проведение дебатов о положении украинских
политзаключенных в России и в аннексированном Крыму, несмотря на
сопротивление, заявил председатель постоянной делегации Украины в
ПАСЕ, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Арьев: Те,
кто сейчас пытается вернуть Россию в Совет Европы, хотят, чтобы
вопросов, которые были негативно связаны с Россией, было поменьше
Фото: Volodymyr Ariev / Facebook "Как мне говорили некоторые
коллеги из Секретариата ПАСЕ, сопротивление этим дебатам, потому
что они предусматривают резолюцию, которая будет, соответственно,
проголосована в четверг, было яростным. Те, кто сейчас пытается
вернуть Россию в Совет Европы, хотят, чтобы вопросов, которые были
негативно связаны с Россией, было поменьше. Тем не менее, мы нашли
модель, при которой Бюро единогласно, подчеркиваю, единогласно,
поддержало эти дебаты", – отметил он.Арьев сообщил, что их
проведение инициировал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, а
также почти вся украинская делегация, представитель Польши и
Грузии.По его словам, в резолюции, вероятно, будет содержаться
призыв к сторонам обменять украинских политзаключенных на граждан
России, совершивших преступления против территориальной целостности
Украины.25–29 июня в Страсбурге (Франция) проходит летняя
сессия ПАСЕ. Сегодня президентом ассамблеи избрали депутата от
Швейцарии Лилиан Мори Паскье. ПАСЕ также согласилась провести
срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских
заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму". Они
запланированы на 28 июня.Cпикер Министерства иностранных дел
Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России
удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в
оккупированном Крыму – более 40.
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