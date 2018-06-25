Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы единогласно поддержало заявку на проведение дебатов о положении украинских политзаключенных в России и в аннексированном Крыму, несмотря на сопротивление, заявил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Арьев: Те, кто сейчас пытается вернуть Россию в Совет Европы, хотят, чтобы вопросов, которые были негативно связаны с Россией, было поменьше Фото: Volodymyr Ariev / Facebook "Как мне говорили некоторые коллеги из Секретариата ПАСЕ, сопротивление этим дебатам, потому что они предусматривают резолюцию, которая будет, соответственно, проголосована в четверг, было яростным. Те, кто сейчас пытается вернуть Россию в Совет Европы, хотят, чтобы вопросов, которые были негативно связаны с Россией, было поменьше. Тем не менее, мы нашли модель, при которой Бюро единогласно, подчеркиваю, единогласно, поддержало эти дебаты", – отметил он.Арьев сообщил, что их проведение инициировал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, а также почти вся украинская делегация, представитель Польши и Грузии.По его словам, в резолюции, вероятно, будет содержаться призыв к сторонам обменять украинских политзаключенных на граждан России, совершивших преступления против территориальной целостности Украины.25–29 июня в Страсбурге (Франция) проходит летняя сессия ПАСЕ. Сегодня президентом ассамблеи избрали депутата от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. ПАСЕ также согласилась провести срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму". Они запланированы на 28 июня.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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