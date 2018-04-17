81-летнего сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна
госпитализировали в связи с дивертикулитом – воспалительным
заболеванием кишечника. Сенатор пребывает в стабильном состоянии
после операции Фото: EPA 81-летнего Маккейна госпитализировали в
клинику в Финиксе (штат Аризона) в связи с дивертикулитом –
воспалительным заболеванием кишечника. После операции состояние
сенатора оценивается как стабильное.В последние несколько месяцев
Маккейн проходил курс физиотерапии в своем доме в Корнвилле после
лечения опухоли мозга, которую у него выявили в июле 2017 года.
Политик продолжает свою работу в Сенате, хотя признавался, что
вероятность его излечения, по прогнозам врачей, от 3% до 14%.
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