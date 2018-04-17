81-летнего сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна госпитализировали в связи с дивертикулитом – воспалительным заболеванием кишечника. Сенатор пребывает в стабильном состоянии после операции Фото: EPA 81-летнего Маккейна госпитализировали в клинику в Финиксе (штат Аризона) в связи с дивертикулитом – воспалительным заболеванием кишечника. После операции состояние сенатора оценивается как стабильное.В последние несколько месяцев Маккейн проходил курс физиотерапии в своем доме в Корнвилле после лечения опухоли мозга, которую у него выявили в июле 2017 года. Политик продолжает свою работу в Сенате, хотя признавался, что вероятность его излечения, по прогнозам врачей, от 3% до 14%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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