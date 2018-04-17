Болельщики БК “Авелино” признали и назвали имя лучшего баскетболиста итальянского клуба по итогам марта месяца, информирует со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

В данной номинации победил представитель сборной Украины центровой Кирилл Фесенко.

В марте Фесенко помог команде пройти “чмок-Минск” и “Ювентус” в плей-офф Кубка Европы ФИБА. Кроме того, сейчас команда находится на четвертом месте в Серии А и близка к выходу в плей-офф, а также выиграла первый полуфинальный матч Кубка Европы в “Баккен Бэарз”.

Отметим, что голосование прошло на странице “Авелино” в сети Facebook.

Добавим также, Фесенко в нынешней кампании имеет средние цифры в 10,5 очка, 6,1 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру в чемпионате Италии.

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