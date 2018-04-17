Украинцы получат новое качество судебного процесса после полного обновления и формирования апелляционных судов. Об этом сегодня на встрече с Европейской бизнес ассоциацией сообщил министр юстиции Украины Павел , передает со ссылкой на .

"Я считаю, что реформа (судебная, - ред.) даст необратимые результаты, когда будут полностью обновлены и сформированы новые апелляционные суды. И тогда в формате: новый высший суд и новые апелляционные суды, и большое количество новых судей в первой инстанции мы получим новое качество судебного процесса", - сказал он.

Министр также сообщил, что сейчас квалификационная комиссия завершает отбор судей первых инстанций.

"Нам важно, чтобы мы в этом и следующем году завершили выполнение закона о судоустройстве... Ведь в законе четко прописано строки создания новых апелляционных судов - три года с начала запуска судебной реформы, а три года заканчиваются в следующем году. Пока что до создания апелляционных судов высшая квалификационная комиссия не подошла. Они сейчас завершают отбор судей первых инстанций... Есть большая нехватка кадров в судах первой инстанции и действительно отсутствует доступ к правосудию украинских граждан, предприятий, представителей бизнеса на местах", - отметил .

В то же время глава Минюста отметил высокое качество работы Верховного суда Украины.

"На самом деле мы имеем первые сигналы, хорошие, позитивные сигналы, как по мне, в работе Верховного суда. Если анализировать те решения, которые сейчас выносит высший суд по типичным делам, то это совсем другое качество правоустановительной практики, такого качества и обоснованности решений мы не видели за последние 25 лет в предыдущих судебных инстанциях", - заявил .

Напомним, в марте заместитель министра юстиции Светлана Глущенко сообщила, что в судах первой инстанции не хватает более 600 судей.

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