Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления безопасности Сирии после удара западной коалиции. Об этом Лавров сообщил в интервью телеканалу Би-би-си, полный текст интервью опубликован на сайте МИД, передает .

“Президент России Владимир Путин уже ответил на этот вопрос (о поставках С-300 — Ред.). Он напомнил, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию”, — сказал российский министр. Сейчас Россия после “возмутительного акта агрессии” со стороны США, Франции и Великобритании намерено рассмотреть вариант поставок С-300, отметил глава МИД.

Напомним, российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара закупает у Москвы, будет представлять громадный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

Как ранее сообщал , в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством-членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.

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