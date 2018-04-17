Из-за игнорирования всех турниров в стране-агрессоре России, которое ввело Министерство спорта, сборная Украины по биатлону пропустила этап чемпионата мира в Тюмени.

Свое отношение к ситуации высказал 26-летний украинский биатлонист Дмитрий Пидручный:

"Как отнесся к решению? Смотря с какой стороны посмотреть. Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не нужно. Считаю, что со страной, которая на нас напала, нужно пресекать любые отношения. С другой стороны спорт называют послом мира,передает со ссылкой на .

Возможно, стоило туда поехать и доказать, что мы сильнее? Но это лишь предположение. В целом, считаю, что решение было правильным.

Выступления под другим флагом? У меня таких мыслей точно не было. Хотелось выступать только за Украину. И куда переезжать? В странах, где биатлон не слабее нашего, там достаточное количество своих спортсменов. А идти в слабую сборную спортивного смысла нет ", - сказал Подручный в интервью.

Дмитрий Подручный - призер этапов Кубка мира, чемпион Европы (в смешанной эстафете).

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