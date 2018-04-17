Великобритания обвиняет Россию в кибершпионаже, а также в игнорировании норм международного права. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил пресс-секретарь британского правительства, которій прокомментировал утверждение Лондона и Вашингтона о том, что российские хакеры атакуют сети государственных ведомств, предприятий и критических объектов инфраструктуры по всему миру, передает .

“Это еще один пример игнорирования Россией международных норм и мирового порядка — на этот раз путем развернутой кампании кибершпионажа и агрессии, которыми она пытается подорвать правительства и дестабилизировать бизнес”, — приводит агентство слова представителя британского кабмина. “Обнаружение этой вредной деятельности делает четкое письмо России: мы знаем, что вы делаете, и вы не добьетесь успеха”, — утверждает он.

Напомним, руководство британских спецслужб готовит ответ на возможную атаку со стороны российских хакеров с публикацией компромата на министров, депутатов и высокопоставленных лиц Соединенного Королевства.

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