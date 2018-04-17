Разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией не прекратит агрессию Кремля, отметили заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник главы МИД Тарас Качка. В МИД напомнили, что до 30 сентября Украина должна решить, продолжать ли действие документа Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook Представители дипведомства подтвердили, что "варварской агрессией Россия нарушила каждое слово договора, начиная с преамбулы и заканчивая положениями по урегулированию споров"."Означает ли это, что его надо немедленно разорвать? Нет, поскольку разрыв договора о дружбе не устранит нарушений и не прекратит агрессию России. И к тому же его разрыв может окончательно снять Россию с любых тормозов. Недаром раньше российские коммунисты, а в этом году и Жириновский (депутат Госдумы РФ, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. – ) требуют разорвать договор о дружбе. Потому что не хотят быть даже формально связанными нормами, которые они так грубо нарушают", – пояснили Зеркаль и Качка.Они напомнили, что после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе МИД использовал документ "для защиты интересов Украины вместе с другими инструментами международного права"."Бесчисленное количество отосланных дипломатических нот, проведенных переговоров и консультаций имели целью заставить Россию соблюдать ее обязательства и вернуться в правовое поле. Очень важную роль сыграл договор при формировании правового спора о нарушении норм морского права, а также для защиты интересов Украины в деле о "долге Януковича", – уточнили авторы материала.По их словам, несмотря на это, Украина не должна быть связана договором "на неопределенное будущее". Зеркаль и Качка напомнили, что до 30 сентября 2018 года украинской стороне необходимо решить, продолжать ли действие документа."Договор о дружбе в свое время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах", – подчеркнули в МИД.При этом представители ведомства не считают возможным прекратить действие лишь отдельных положений договора, так как он является "не набором автономных вопросов, а целостным текстом".Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на 10-летние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выступит против этого путем письменного уведомления.12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит украинскому парламенту прекратить действие отдельных положений договора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что дружбе договора мид украины Теги: политика