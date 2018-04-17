Более 30 улиц в Соломенском районе останутся без горячей воды до конца апреля.

Горячее водоснабжение отключат через гидравлические испытания теплосетей в жилых домах, сообщили в пресс-службе Соломенской .

Испытания продлятся с 17 по 30 апреля,передает со ссылкой на .

Под отключение попали ул. Митрополита Василия Липковского, Стадионная, Патриарха Мстислава Скрипника, Кудряшова, Механизаторов, Соломенская, Курская, Ереванская, Фучика, Уманская, Петра Нищинского, Богдановская, Шовкуненко, Волгоградская, Вадима Гетьмана, Преображенская, Златопольская, Андрея Головко, Огородная, Выборгская, Николая Голего, Татьяны Яблонской, Металлистов, Академика Янгеля, Борщаговская, Гарматная, Докучаевская, ул. Чоколовский, просп. Воздухофлотский, Лобановского и просп. Победы.

Гидравлические испытания проводят ежегодно, чтобы подготовить теплосети к следующему отопительному сезону. Это позволяет выявить и устранить повреждения в межотопительный период. Плата за тепловую энергию в это время не начисляется.

Передача теплосетей КП "Киевтеплоэнерго" грозит ростом тарифов. За первый месяц активной деятельности предприятие задолжало за электроэнергию почти 1, 35 млн грн.

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