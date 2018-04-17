|Минфин США следит за валютной политикой Китая
|17.04.2018 05:32
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Министерство финансов США следит за тем, занимается ли КНР манипуляцией курса юаня. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома, которая распространила заявление пресс-секретаря Дональда Трампа Сары Сандерс во время поездки американского лидера во Флориду, информирует .
“Он (Китай — Ред.) в контрольном списке. Это то, за чем министерство финансов следит очень внимательно. Мы продолжаем наблюдать за этим”, — сказала она.
Ранее в понедельник сам Трамп в Twitter заявил, что Россия и Китай занимаются девальвацией своих валют, пока США продолжают повышать процентные ставки. Хозяин Белого дома назвал эту ситуацию неприемлемой.
Трамп сначала часто обвинял Пекин в манипуляциях курсом валют, но в апреле 2017 президент изменил свою позицию после визита в США председателя КНР Си Цзиньпина. Минфин США в пятницу в полугодовом отчете не стал называть кого-либо из крупных торговых партнеров Вашингтона валютными манипуляторами.
Напомним, на официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что правительство Китая не ставит целью поддержание положительного торгового баланса и планирует увеличить национальный импорт.
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