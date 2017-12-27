С 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.

Об этом сообщила Директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек, пишет Польское радио, информирует еizvestia.com.

«Период выполнения работы не может превосходить девяти месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за дозволение составит 30 злотых (около 230 гривен). Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в таких отраслях, как земледелие, садоводство, туризм, гастрономия», — говорится в сообщении.

Директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз указал, что целью внедрения новых правил является адаптация государственных норм к законодательству ЕС.

Он также добавил, что на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу не было известно, на кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку со стороны пограничников и Государственной инспекции труда.

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