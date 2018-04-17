с 18 апреля 2018 года вводит в обращение новую монету номиналом 10 грн и тиражом 1 млн штук. Она будет посвящена 100-летию создания Украинской военно-морского флота,передает со ссылкой на .

В начале 1918 года Центральная Рада приняла ряд важных военно-морских законов. Среди них один из главных - Временный закон о флоте. 29 апреля 1918 года адмирал Николай Саблин официально провозгласил весь Черноморский флот в Севастополе и Крыму флотом УНР и приказал поднять украинский флаг. Этот день стал выдающимся для украинского государственного флота, сообщили в пресс-службе .

Вверху на аверсе коллекционной монеты будет изображен малый Государственный Герб Украины. Слева от него вертикальные надписи: "Україна" и номинал - "10 гривень". Справа на зеркальном фоне - стилизованные флаг военно-морского флота Украины тех времен и абрис военного корабля на волнах. Слева от которого - логотип Банкнотно-монетного двора .

На реверсе монеты на фоне стилизованных волн размещена надпись 100, в нулях которой - роза ветров и трезубец, наложенный на якорь. По обе стороны от него годы: 1918, 2018.

Монетный двор Нацбанка начал чеканить новые монеты номиналом 1 и 2 грн. В обращении они появятся с 27 апреля 2018 года. 2019-го начнут выпускать монеты номиналом 5 и 10 грн. Это сэкономит бюджетные средства. Ведь металл будет служить дольше, чем бумажные купюры.

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