В Москве украли барокамеру, в которой тренировались советские космонавты. Видео
17.04.2018 05:40
В Москве похитили барокамеру, в которой тренировались советские
космонавты. Об этом говорится в сюжете РЕН ТВ от 16 апреля.
Исторический экспонат должны были отреставрировать, но с ноября
2017 года хранили на автостоянке в Строгино. По данным журналистов,
многотонный тренажер неизвестным помогли вывезти сотрудники
парковки. Точную дату происшествия выяснить пока не удалось.
Главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин
предположил, что аппарат выкрали для частной коллекции. |
Точная дата пропажи барокамеры – неизвестна Скриншот: РЕН ТВ.
Новости / YouTube видео Видео: РЕН
ТВ. Новости / YouTube