В Москве похитили барокамеру, в которой тренировались советские космонавты. Об этом говорится в сюжете РЕН ТВ от 16 апреля. Исторический экспонат должны были отреставрировать, но с ноября 2017 года хранили на автостоянке в Строгино. По данным журналистов, многотонный тренажер неизвестным помогли вывезти сотрудники парковки. Точную дату происшествия выяснить пока не удалось. Главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин предположил, что аппарат выкрали для частной коллекции. | Точная дата пропажи барокамеры – неизвестна Скриншот: РЕН ТВ. Новости / YouTube видео Видео: РЕН ТВ. Новости / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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