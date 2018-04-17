|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/доллар
|17.04.2018 05:56
|
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 апреля установлены на таком уровне:
26,089279 грн за доллар;
32,272438 грн за евро;
0,418910 грн за российский рубль;
37,324279 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 апреля, курс доллара и российского рубля - вырос, евро и фунту - снизился.
Поделитесь статьей с друзьями