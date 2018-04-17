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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще пятеро пострадали – штаб АТО
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17.04.2018 05:56
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16 апреля оккупанты применяли гранатометы, пулеметы и вооружение
БМП, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных
обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр
штабу АТО / Facebook Об этом утром 17
апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на
донецком направлении сепаратисты использовал пулеметы и вооружение
БМП возле Песок, Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого,
Авдеевки, шахты "Бутовка", Гнутово, Каменки, Новотроицкого,
Широкино, Пищевика, Павлополя, Невельского, Опытного, Лебединского
и Талаковки.На луганском направлении оккупанты применяли
гранатометы в районе Крымского, Луганского, Зайцево, Новолуганского
и Станицы Луганской, говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1924730610871069
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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