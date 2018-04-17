Президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против РФ, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с новым санкционным планом

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Источники заданием сообщили, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако американский руководитель не давал указания на их введения. По данным издания, стратегия Трампа предусматривает сдерживания санкций к шагу России, можно будет расценить как провоцирующий.

По данным The Washington Post, американский руководитель остался недоволен тем фактом, что информация о готовящихся санкциях стала достоянием гласности.

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