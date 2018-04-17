Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс покинет свой пост и вернется в Агентство национальной безопасности США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, передает .

“Джойс <...> решил вернуться в АНБ”, — заявил он.

По словам другого неназванного чиновника, Джойс покидает пост по собственному желанию.

На прошлой неделе стало известно об отставке помощника президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта. Как сообщила газета The Washington Post, объявления об отставке 43-летнего Боссерта было сделано через день после того, как приступил к работе новый помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Герберта Макмастера.

В свою очередь 39-й президент США Джимми Картер считает назначение Джона Болтона новым помощником главы государства по вопросам национальной безопасности катастрофой для страны. В интервью газете второй по возрасту из ныне живущих американских экс-лидеров (1 октября прошлого года ему исполнилось 93 года) Картер назвал Болтона “воинственной фигурой”, которая поддерживает катастрофические стратегии. “Возможно, одной из самых больших ошибок, которые сделал за время своего пребывания у власти президент США Дональд Трамп, является назначение Болтона, который уже долгое время выступает за войну против Северной Кореи и даже за нападение на Иран. Он был одним из ключевых лиц, повлиявших на решение вторгнуться в Ирак”, - сказал Картер, назвав решение Трампа “катастрофой для страны”.

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