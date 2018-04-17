Капитан донецкого "Шахтера" прокомментировал ситуацию с употреблением допинга, а также рассказал о Донбассе, матче с "" и завершении карьеры,передает со ссылкой на .

"Все получилось случайно. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Это был самый сложный момент в моей жизни. С 2005 по 2015 у меня было более 25 допинг-проб. За прошлый год было три допинг-пробы - две негативных и она положительная. я доверял людям, с которыми я работал 10-12 лет. Мы получили бумаги, которые оказали, что это было случайно. я доказал, что умышленно ничего не брал и всю свою жизнь я отработал честно. Руки не опустил и пошел бороться за свое имя "я. я принял решение не играть, это было сложно. В тот момент я не был бы полезен никому: ни команде, ни семьи. Было лучше не играть.

Я знал об этом решении, хотя бумага еще и не пришла. Легко это вспоминать, но я был как полумертвый человек. Спросите моих партнеров, как я выглядел на тренировке. Огромное спасибо жене, маме, футболистам, тренерам и президенту. Вы знаете Рината Ахметова - он еще раз показал, что он великий человек и президент.

Я жил в страхе и практически без сна 6-7 месяцев. Было важно почистить свое имя. Самое трудное решение - это когда я сказал, что я не буду играть. Я не мог выступать. Я не мог продолжать, не было мотивации. Команде было лучше без меня, чем со мной. Я поддерживал ребят, я всегда был вместе с ними и переживал каждый гол и каждый удар.

Спасибо и болельщикам, которые мне до сих пор пишут. Для меня это был урок, я пропустил половину сезона, но мог пропустить и больше. Я тренируюсь сам. Есть мотивация и хочется показать всем, что я еще могу играть. Я наконец закрыл эту историю. Она некрасивая и останется в памяти на всю жизнь, но я это пережил.

Гвардиола меня понимал, как человека и как футболиста. Пригласил меня в . Он сказал: если ты не почистить свое имя, то это будет пятно на твоей репутации. Если брать 25 моих допинг-проб с 2005 года, то это о многом говорит. Ваша поддержка - показатель для меня.

В 2009 году заявил, что хочу закончить карьеру на "Донбасс Арене". Скорее только, этого не будет. Я готов дать дорогу молодым футболистам. Я считаю, что я принял решение, которое устроит всех. Я выберу для себя и клуба оптимальный вариант. Я обещал всем, что я футбольную карьеру закончу на поле. Я этого заслужил. Вы знаете, что для меня "" - первый и последний клуб в жизнь. Но в таком чемпионате нужно уступать дорогу молодым футболистам.

Для меня существует только "". После завершения карьеры я себя связываю с "Шахтером". Я люблю ответственность, я люблю адреналин. Не исключаю, что стану тренером. Никто не знает, что будет завтра. Возможно, могу возглавить и сборную Хорватии. У меня уже есть лицензия. Но сначала я хочу решить свое будущее и закончить карьеру на футбольном поле, как и обещал отцу.

Время проходит, сейчас там капитан Тайсон. Есть Степаненко и Ракицкий - это лидеры команды. Я хотел, чтобы команда была сфокусирована на поле. Если бы я заходил каждый раз на тренировку, то меня спрашивали бы все как дела, а я не хотел сеять негативную энергетику. Я рад, что мы друг друга понимаем.

" должен был пройти" Рому ". Мы показали, что у нас есть будущее. Я был капитаном, играл хорошо, но надо похвалить и Богдана Бутко и Ивана Петряк. Я горжусь, что я еще часть этой команды. Это длинная история. Я постоянно общаюсь с Луческу. Вчера вспоминали с Ярославским, каким был чемпионат 7-8 лет назад.

Поражение от ""? С "Александрией", если помните матч, я тоже ошибся. Это нормально, это футбол. В матче с "" в Хочолавы сыграл и возраст, и вероятно, излишняя самоуверенность. Четыре раза он отдал такую ​​передачу и проходило, а теперь ошибся. Но ничего, не стоит отчаиваться. Нужно смотреть вперед и рассчитывать, что "" станет чемпионом.

В этой победе заслуга "". Хацкевич полностью изучил "". Хочу похвалить арбитра. Много разговоров о судействе было в последние годы, но господин Труханов провел очень хороший матч.

С другой стороны, появилась интрига. Я верю в команду, в тренера и уверен, что команда выигрывает чемпионство. Я привел пример "Ювентуса", "Реала" и "" - "Барселона". В футболе все вероятно и следовательно его все любят.

Тайсон сейчас стал капитаном и его карта - это эмоции. Я его понимаю, жаль, что он не будет играть в следующих матчах. Я тоже не был идеальным в этом плане.

Мы одна семья. Я знаю, что поражение обидное, но концовка сезона должна показать, мы команда или нет. Все должны быть за одно дело, следовательно нужно выиграть матчи и стать чемпионом Украины.

Первую игру, когда забил Мбокани, мы должны были выигрывать. Вчера не было много моментов. Я не согласен, что "" - неудобный соперник для "Шахтера".

Чемпионская гонка? "" - чемпион".

Хорват также рассказал о предложении "Барселоны":

"Действительно, оно было. Я общался и с президентом, "Барселона" должна была выполнить некоторые условия, чтобы я перешел. Но поверьте: мое сердце и душа были с "Шахтером". Я не хотел переходить в "Барселону".

Мы говорили и с Луисом Энрике, и со спортивным директором встречались, все это знали. Но я слушал свое сердце и оно подсказало остаться в "Шахтере". Мне было приятно, но я сказал им огромное спасибо и остался играть за "".

Историю нельзя изменить, а будущее нельзя построить. Я хочу быть счастливым человеком. После этой ситуации я многое понял, узнал, кто мой друг, а кто нет. Если это произошло, то такая судьба. Я свое уже отыграл, показал и эта история уже написана ".

35-летний защитник зацепил и ситуацию в Донбассе:

"Я в Донецке прожил 12 лет, дом построил, очень хороший период в жизни провел. Я семья, жена, дочь - все были там и мы скорбим. Неважно, что будет завтра - буду в Украине или нет, буду в Хорватии, для меня "", Донбасс и Донецк останутся навсегда в моем сердце.

Верю, что смогу сыграть на "Донбасс Арене" - но уже как ветеран. У меня было желание сыграть свою последнюю игру там, но этого, наверное, не будет. Я научился одному - никогда не знаешь, что случится завтра.

Когда у меня случилась эта ситуация с допингом - я думал, что это самая большая проблема в мире. Я не виноват, но это произошло. Но посмотрите на людей с Донбасса - в чем они виноваты? Которые без сына остались без дочери, без родителей? Вот это большая проблема", - сказал футболист в интервью сразу двум программам - "ПроФутбол" и "Великий футбол".

Дарио Срна выступает за "" с 2003 года и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В этом сезоне он успел сыграть 10 игр во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами. Контракт Срны с "Шахтером" заканчивается в 30 июня 2018-го. 35-летний Срна приостановил выступления за "" в сентябре 2017 года. Позже хорвата отстранили от соревнований . Дисквалификация защитника продлится до августа 2018-го.

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