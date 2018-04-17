В то же время официального подтверждения этой информации пока нет, пишет Al Masdar.

Отмечается, что удары были осуществлены по правительственной военной базе Шайрат, которая находится возле города Хомс.

«Системы ПВО сбили ракеты, которые нарушили воздушное пространство в районе Хомса», — говорится в сообщении агентства SANA.

Отмечается, что ПВО Сирии якобы сбили несколько ракет. Достигли ли они целей — неизвестно.

В США открестились от этих атак.

«В Пентагоне сообщили о том, что американская армия в данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии», — сказано в публикации.

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