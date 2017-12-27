Более 12,7 тысячи землетрясений магнитудой 1,2-8,2 произошли в Мексике в течение сентября-ноября этого года. Об этом сообщила национальная сейсмологическая служба страны, передает со ссылкой на РИА “Новости”.

По данным ведомства, только подземных толчков было в сентябре — 5,7 тысячи.

В октябре страну трясло почти 3,8 тысячи раз.

А в ноябре количество землетрясений превысило 3,2 тысячи.

Отмечено, что наибольшее число подземных толчков в Мексике было зафиксировано в штатах Оахака и Чьяпас, за ними следуют Герреро, Мичоакан, Колима и Халиско.

Как сообщал землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира