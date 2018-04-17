|БК "Химик" выиграл первый матч сезона у "Днепра" в полуфинальной серии Суперлиги
|17.04.2018 06:12
|
Южненский “Химик” вырвал победу у соперника в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч, переиграв БК “Днепр” на своей площадке, сообщает со ссылкой на сайт “Химику”.
Первую четверть гости провели уверенно и шагали к оформлению пропуска в финал (22:29). Первая перерыв между четвертями пошла на пользу южненцам, которые выиграли следующие три отрезка и доказали противостояния к преобладанию в 18 баллов — 99:81.
Персональная статистика игроков БК “Химик”: Колтер —
19 очков, 3 подбора, передача, перехват, Петров —
15 очков, 9 подборов, 3 передачи, передача,
перехват, Сидоров — 15 очков, 2 подбора,
5 передач, Павлов — 14 очков 5 подборов
Стоит отметить, что на данный момент преимущество в серии в ДК “Днепр”, 2:1 в пользу гостей, и в южненцев нет права на ошибку в следующей игре (18 апреля).
Напомним, что первым финалистом турнира стали баскетболисты “Черкасских обезьян”.