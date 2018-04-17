Журналиста 45-летнего Олеся Бузину расстреляли возле собственного дома по ул. Дегтяревской, 58 в 16 апреля 2015. Мужчина как раз вышел на пробежку. Убийцы ждали его в авто,передает со ссылкой на .

"Около 13.45 он вместе с женой вышел из подъезда и медленно пошел к арке - единственного выхода и выезда со двора. Машина киллеров стояла так, чтобы им было удобно пользоваться этой дорогой. Я вышла на улицу выгуливать собачку. Когда открыла дверь парадного, увидела темную иномарку. Еще подумала: кто-то в гости приехал. Ведь все наши машины я знаю. Вернулась через полчаса. Только зашла в квартиру, слышу - стрельба, потом крики: помогите! Посмотрела в окно, ужаснулась. Прямо на дорожке лежит Олесь. Над ним рыдает жена. В машине было два или три человека, трудно сказать, стекло черное. Как только Олесь вышел, окна в машине открылись. Огонь вели прямо из салона. Было пять или шесть выстрелов. Похоже, что автомат. Стреляли Олесю в спину прицельно - жена, а также товарищ, который был рядом, не пострадали. Сразу после расстрела окна в машине закрылись, двигатель авто взвыл и машина на полном ходу выехал со двора ", - рассказывала тогда соседка Тамара.

Был известен украинофобскими заявлениями. Придерживался идеи "русского мира" и поддерживал федерализацию и двуязычие Украины

Неотложка примчалась минут через 10 после расстрела. Но все, что смогли сделать врачи, - констатировать смерть. Практически сразу приехала и милиция. Несколько десятков правоохранителей с автоматами оцепили двор.

Журналист был известен украинофобскими заявлениями. Придерживался идеи "русского мира" и поддерживал федерализацию и двуязычие Украины. Последним местом работы была газета "Сегодня", где он был шеф-редактором. Уволился в марте, был не согласен с редакционной политикой. 12 лет работал в газете "Киевские Ведомости" специальным корреспондентом, был политическим обозревателем газеты "2000". Написал 7 книг, в том числе "Вурдалак Тарас ", "Тайная история Украины-Руси", "Верните женщинам гаремы".

18 июня по подозрению в убийстве Бузины задержали киевлян Андрея Медведько и Дениса Полищука. В тот же день их арестовали. Андрей Медведько - член ". Не женат. Был кандидатом в депутаты Киевсовета, был помощником нардепа "свободовца" Эдуарда Леонова. Окончил Киевский политехнический институт. Денис Полищук закончил Национальный университет пищевых технологий. А также Военный институт телекоммуникаций и информатизации КПИ. Военная специальность - спецсвязь, контроль режима секретности. На выборах 2012-го баллотировался в народные депутаты от партии "Украинская национальная ассамблея", которая позже стала частью "Правого сектора". Работал в строительных компаниях "Капитал Спецресурс" и "ФГИ Групп". Оба - активисты Майдана и бойцы АТО. Адвокаты утверждают, что у подозреваемых есть алиби.

Похоронили Бузину через три дня на Берковецком кладбище . На церемонию прощания пришло около 700 человек. Гроб поставили перед подъездом - в нескольких шагах от места убийства. Попрощаться пришли и коллеги Бузины, и фанаты его творчества. Не обошлось без конфликтов - на похоронах группа людей цеплялась к журналистам, которые пришли освещать похороны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира