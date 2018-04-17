Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, установивший минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации» соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка.

Комментируя нововведения, Петр Порошенко написал в своем Тwitter: «Подписал закон о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Он будет помогать повышению состояния соблюдения прав ребенка в Украине и позволит выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы».

Как стало известно, документ предусматривает изменения в статью 155 УК Украины. Согласно ним, криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. До этого уголовная ответственность предусматривалась за интимные отношения с лицом, не достигшим половой зрелости, при этом конкретный возраст не указывался.

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