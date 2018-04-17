Израиль силён как никогда и способен защитить себя от любой угрозы. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на ежегодной Всемирной конференции израильского Национального фонда “Керен ха-Йесод” (основная организация, собирающая пожертвования для Израиля, действующая в 45 странах и позволяющая перечислять целевые пожертвования разным получателям в Израиле) в Иерусалиме, передает .

"Основатели современного сионизма не говорили, что нападения на еврейский народ прекратятся с образованием еврейского государства, - сказал премьер. - Они говорили, что мы можем защитить себя от этих нападений - это именно то, что делал Израиль, он восстановил способность еврейского народа защищать самого себя от любой угрозы". "И мы сильны как никогда", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила во вторник его канцелярия.

Как отмечает газета The Times of Israel, заявление Нетаньяху было сделано через несколько часов после того, как МИД Ирана в понедельник сообщил, что на удар по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры 9 апреля, который приписывается Израилю, следует ожидать ответ. Тогда погибли 14 военнослужащих, в том числе семь иранских советников, работавших на этой авиабазе. Атака была сделана из ливанского воздушного пространства.

Как сообщили в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрома 9 апреля было выпущено только восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них.

Напомним, сегодня ночью сирийская противовоздушная оборона сумела отбить два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска. Как сообщил телестанции Al Ekhbariya источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам удалось удивить шесть целей над Шайратом и взбить еще три ракеты на подлете к Думейру.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира