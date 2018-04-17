На днях в Ужгороде начали расцветать первые сакуры. Розовые цветы появились на сакурах в разных уголках города, в частности на молодых деревьях по улице Заньковецкой, сакуровой аллеи на улице Мытной, на проспекте Свободы и пр. Кроме того, расцвели и белые ампельные сакуры в центре города. В то же время готовятся к цветению розовые соцветия старейших ужгородских сакур — это огромные деревья, возраст которых достигает 100 лет.

Показательно, что высаженные в прошлом году молодые деревья, в том числе и привезенные в Ужгород японскими дипломатами, тоже готовятся к цветению. Их ветви покрылись тысячами розовых бутонов.

В городе также начал цвести понцирус трёхлисточковый, или дикий лимон. К пышным деревьев цветущей магнолии добавились белые цветы дикого лимона. Крупные иглы древовидных кустарников покрыли белые соцветия, из которых осенью появятся желтые лимончики.

Понцирусы растут в Ужгороде как в центре города, так и в ботаническом саду и возле домов местных жителей. Хотя дикие лимоны и используются в фармакологии и косметологии, на Закарпатье это прежде только декоративное растение. Его размножают как саженцами, так и из семян лимонов. Цветут понцирусы довольно долго и обильно.

В целом климат в Ужгороде позволяет выращивать не только дикие, но и съедобные лимоны, лаймы, киви, гранаты, инжир, хурму. Сезонно на местных рынках эти экзотические фрукты продают как из-за рубежа, так и из собственных садов.

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