|Ястребиность Трампа - блеф: Утренние новости от Олега Пономаря
|17.04.2018 06:24
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Может, все поймут, почему так важно, чтобы Мюллер довел свое расследование до конца и почему Трамп не прекращает думать как это расследование остановить, пишет в Фейсбуке известный блогер.
Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.
Главная новость одна — Трамп остановил введение 17-го «сирийского» пакета санкций против России, который США должны были объявить в понедельник.
Может, наконец-то прозреют те, кто пишет восторженные статьи о ястребиности Трампа.
Может, наконец-то некоторые поймут, что Россия помогла Трампу стать Президентом и всё то давление, которое оказывается на РФ, — это не благодаря, а вопреки воле Трампа.
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Может, все поймут, почему так важно, чтобы Мюллер довел свое расследование до конца и почему Трамп не прекращает думать как это расследование остановить.
Хотя по логике вещей — чего тебе бояться, если ты чист перед американским Народом?
Но, как я писал много раз ранее, Колесо Истории переедет и это.