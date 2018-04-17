Может, все поймут, почему так важно, чтобы Мюллер довел свое расследование до конца и почему Трамп не прекращает думать как это расследование остановить, пишет в Фейсбуке известный блогер.

Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.

Главная новость одна — Трамп остановил введение 17-го «сирийского» пакета санкций против России, который США должны были объявить в понедельник.

Может, наконец-то прозреют те, кто пишет восторженные статьи о ястребиности Трампа.

Может, наконец-то некоторые поймут, что Россия помогла Трампу стать Президентом и всё то давление, которое оказывается на РФ, — это не благодаря, а вопреки воле Трампа.

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Может, все поймут, почему так важно, чтобы Мюллер довел свое расследование до конца и почему Трамп не прекращает думать как это расследование остановить.

Хотя по логике вещей — чего тебе бояться, если ты чист перед американским Народом?

Но, как я писал много раз ранее, Колесо Истории переедет и это.

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